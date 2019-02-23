Популярный бэнд Freedom-jazz представил свою конкурсную песню «Cupidon». Музыканты горды своим творением и советуют открыть сердца данной композиции. Прослушать песню для Нацотбора на Евровидение-2019 от Freedom-jazz можно прямо сейчас!

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«Мы так счастливы наконец-то поделиться с вами нашим прекрасным творением! «CUPIDON», который мы представим на Нацотборе на Евровидение, выпорхнул в свет на своих белоснежных крыльях с полной обоймой стрел любви! Так что открывайте побыстрее ему свои сердца и ушки!» –делится эмоциями Freedom-jazz.

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