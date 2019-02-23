Freedom-jazz – уникальные, яркие и неповторимые. Музыкальные мастера – именно так называют себя участницы Нацотбора на Евровидение-2019, и это вполне заслуженно! Ведь то шоу, что мы видим на сцене, влюбляет в себя с первых секунд. Во втором полуфинале девушки покорили как зрителей, так и требовательных судей. Что будет в финале? Подробнее – в материале.

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Freedom-jazz – известный кавер-бэнд, который был создан еще в 2008 году. Напоминаем, что 16 февраля Джазетки прошли в финал украинского Национального отбора на Евровидение-2019. Freedom-jazz рады, что наконец-то могут поделиться со зрителями своим прекрасным творением, и призывают всех открыть Купидону свои сердца!

Открывать финал выпало зажигательному бэнду Freedom-jazz, который получил максимум баллов от судей и зрителей в первом туре. По словам ведущего Сергей Притулы коллектив — темная лошадка Нацотбора, ведь никто не ожидал такой концентрации харизмы, красоты и энергии в одном номере!

Андрей Данилко отметил, что первое выступление девушек было неожиданным, как глоток свежего воздуха. Но сейчас ему не хватило новизны. Евгений Филатов подчеркнул, что все выступления коллектива наполнены профессионализмом. А вот Джамала заявила, что Freedom-jazz — это всегда идеальный вокал.

«Оценка судей — не главное. Для нас важнее, чтобы зрители почувствовали нашу искренность, любили и воспринимали нас такими, как мы есть. Если победим — сразу начнем продумывать номер», — поделились участницы кавер-бэнда.

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Смотрите выступление Freedom-jazz с песней «Cupidon» в финале Нацотбора на Евровидение-2019:

Video: Джамала о Freedom Jazz: Это – идеальный вокал Freedom jazz (Фридом джаз) - финалист Нацотбора на Евровидение 2019! Как джазетки проявили себя в финале Национального отбора на Евровидение

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