Финалисты Нацотбора на Евровидение-2019 Brunettes Shoot Blondes считают, что их главная отличительная черта – креативность. Это действительно заметно невооруженным глазом! Только посмотрите на постановку номера, которую придумали музыканты, — это невероятно! Поможет ли интересный номер финалистам стать лучшими и выиграть украинский Нацотбор?

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Главная отличительная черта группы Brunettes Shoot Blondes — креативность. Они самостоятельно придумывают и реализовывают все идеи для своих видео: «То, что видит публика, — это наш выбор. Поэтому подача Brunettes Shoot Blondes отличается — мы сами создаем себе концепцию».

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Судьи достойно оценили выступление коллектива в финале Нацотбора. Джамала отметила хороший вокал, и Андрей Данилко назвал их «британцами». Сами ребята ответили, что выросли на качественной британской музыке, поэтому в их творчестве четко прослеживается веяние The Beatles и других культовых британских групп.

После Национального отбора музыканты планируют отправиться в тур по Украине и Европе.

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