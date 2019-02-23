Участницы Нацотбора на Евровидение-2019 ANNA MARIA с песней «MY ROAD» вышли в финал конкурса. На какие вопросы Сергея Притулы пришлось ответить певицам со слезами? Как оценили их члены жюри? Подробнее о выступлении в финале Нацотбора дуета ANNA MARIA читайте в материале.

Больше по теме: Нацотбор-2019: Женя Кот стал постановщиком номера ANNA MARIA



Девушки из дуэта ANNA MARIA рассказали, что «MY ROAD» была создана именно для Евровидения. А самое важное, что сестры написали ее вместе, что для них не свойственно: «Вообще песни мы пишем отдельно, а «MY ROAD» мы создали вместе. Когда появилась музыка, мы стали думать, что она нам напоминает. И поняли, что эта мелодия напоминает шаги и постоянное движение. Жизнь – это дорога, и у каждого свой путь. Мы благодарны событиям, людям, неудачам и победам. Эта песня для тех, кто находится в поиске, кто ошибался, но знает, что такое начать с чистого листа, продолжает идти дальше, несмотря ни на что».

Больше по теме: Судьи назвали выступление группы ANNA MARIA очень профессиональным

Сразу после выступления, ведущий Сергей Притула спросил о гражданской позиции девушек. Оказалось, что она значительно отличается от позиции их родителей. Это вызвало немало негативных комментариев зрителей. Более того, ведущий отметил, что перед ними стоял выбор: песенный конкурс или работа родителей. ANNA MARIA заявили, что как любой нормальный человек, не отрекутся от своих родных. Однако сами давно определились, для кого они выступают и какую идею несут в массы.

Андрей Данилко решил прокоментировать само выступление участниц: «Хочу вас похвалить. Это реально крутой вокал и крутое исполнение».

Евгений Филатов отметил, что песня написана для формата Евровидения. Вполне соответсвует всем требованиям конкурса. Однако вчерашнее провокативное интервью телеканалу ATR оценил как «полная ж*** для вас».

А вот Джамала отказалась коментировать выступление. Члена жюри возмутила такая гражданская позиция артисток.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ