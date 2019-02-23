Андрей Данилко: Выиграть Нацотбор на Евровидение-2019 может кто-угодно

Член жюри Национального отбора на Евровидение-2019 Андрей Данилко признался, что не может выбрать для себя фаворита. Однако для редакции сайта STB.UA эксклюзивно рассказал, что этот год самый сильный среди участников и претендентов. Больше читайте в материале.

«У каждого есть свои плюсы и свои минусы. Очень сложно сравнивать Freedom Jazz и YUKO, KAZKA и Maruv. Они все абсолютно разные. Впервые так сложно выбирать. А ведь в жюри я сижу четвертый год. При этом выбрать фаворита мог всегда. В этом году все иначе. Выиграть может кто-угодно», — говорит Андрей Данилко.

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Более того, член жюри признался, что находится в состоянии «на качеле». Мужчина делает ставки на двоих участников, однако не стал признаваться, на каких именно. Но судя по оценкам и комментариям, среди них однозначно есть участница Maruv.

А вот от выступления группы Freedom Jazz член жюри остался менее воодушевлен: «В этот раз уже не было остроты и удивления. Мы знали, что они готовят и споют. На полуфинале они выступали в самом конце, поэтому так успешно разбавили эфир».

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