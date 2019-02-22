В пятницу, 22 февраля, в 20:00 на телеканале СТБ выйдет 2 серии детективного сериала «Загадка для Анны». Главная актриса Даша Трегубова перевоплотилась в следователя Анну Кирееву. Женщина способна распутать сложные загадки, но не может разобраться в собственных чувствах. Что на этот раз выберет героиня детектива — разум или сердце?

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В предыдущих сериях следователь Анна Киреева не могла найти ответ на вопрос: с кем ей следует быть? И вот наконец все стало на свои места: Анна вернулась к своему любимому мужу. Теперь семья планирует свое будущее, мечтает о ребенке и спокойствии в уютном доме. Но все меняет телефоны звонок — произошло еще одно убийство.

Анна понимает, что у напарника Вадима Терещенко появляются к ней чувства. Теперь женщина старается меньше общаться с ним. Несмотря на профессиональные обязанности, детективы начинают действовать отдельно. Анна не хочет попадаться Вадиму на глаза и всячески избегает его присутствия. Сумеет ли мужчина вернуть расположение напарницы?

Уже в эту пятницу, 22 февраля, всплывает много интересных подробностей, о которых вы узнаете совсем скоро в 8, 9 серии в сериала «Загадка для Анны».

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Video: «Загадка для Анны»: что выберет Анна Киреева — разум или сердце? Загадка для Анны — 8, 9 серия на сайте СТБ уже 22.02.2019. О чем сюжет восьмой и девятой серий фильма Загадка для Анны читайте в анонсе

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