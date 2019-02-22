Ведущий «Страва честі» Юрий Ковриженко: Могу приготовить 40 блюд из лука

Ведущий проекта «Страва честі» Юрий Ковриженко — шеф-повар с мировым именем. Эксклюзивно для сайта STB.UA он рассказал о необычных моментах на съемках, как прошел кастинг на проект и как какое блюдо готов есть всегда. Читайте подробнее.

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Юрий, расскажите, как вы попали в проект?

Это забавная история. Мне позвонили и предложили пройти кастинг на роль ведущего в новом проекте. На тот момент был контракт с рестораном, но решил попробовать свои силы. На кастинге сказал, что могу приготовить 40 блюд из лука, включая десерт. Это и стало ключевым моментом, почему меня взяли (смеется. — Прим. ред.).

Вы — шеф-повар с 10-летним стажем. В путешествии с проектом «Страва честі» были ли блюда, которые вас удивили?

В каждой программе было что-то удивительное. Вы знали, что в Украине до сих пор в обиходе широко используют печи и открытый огонь? Как жителю города, мне казалось, это ушло в прошлое. Но огонь придает еде душу. Много сакральных вещей: хозяйки крестят духовку или печь, прежде чем в ней что-то готовить. За городской чертой есть некая более духовная близость к природе и Богу.

А вы переняли какие-то навыки от героинь программы?

Конечно! Однозначно — способы приготовления борща. Это блюдо могу есть каждый день на завтрак, обед и ужин. Когда готовили в одной из программ, отметил для себя много нюансов и перенес их в домашнюю кухню.

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А какое блюдо стало для вас открытием?

Полтавская галушка. Это что-то невероятное! Вы знали, что они бывают разные по размеру, с начинками? Если для меня это было открытием, то для непрофессионалов — тем более. Нам будет чем вас удивить!

Расскажите о курьезных случаях на съемках.

Случайно нашли диких пчел. А я тут весь в духах и ароматах. Бегали по лесу от них долго. Теперь знаю, что у меня нет аллергии на укус (смеется. — Прим. ред.).

На ваш взгляд, какое блюдо могло бы стать кулинарной визитной карточкой Украины?

Не могу сказать, что только одно. Конечно, борщ — даже не обсуждается. Но в каждом регионе есть что-то свое. Хочу, чтобы Украина стала в гастрономическом плане, как Италия. Ведь там нет общей кухни: то, что едят на севере, не едят на юге. Было бы здорово, если в Украине будет градация по регионам и продуктам. Если Полтава, то галушки, а если Чернигов — борщ с черносливом. Нельзя приехать в Киев, съесть борщ с варениками и сказать, что пробовал украинскую кухню. Наша кухня очень разнообразная. Мы попробуем с проектом показать вам нечто новое и необычное.

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