Вот и наступила весна. Особенно этому радуются школьники, ведь их ожидают каникулы. Сколько продлятся весенние каникулы 2019 у школьников в Украине? Эксперт проекта «Один за всіх» Анна Кушнерук рассказала о планах семьи на весенние каникулы. Читайте в нашем материале!

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Ежегодно все украинские школьники с нетерпением ожидают конец марта, а вместе с ним – весенние каникулы. Министерство образования, в свою очередь, непременно делится рекомендациями касаемо дат их длительности в украинских школах.

Весенние каникулы 2019 традиционно продлятся одну неделю – с 25 марта по 7 апреля.

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Эксперт проекта «Один за всіх» Анна Кушнерук рассказала о планах семьи на весенние каникулы. Сын Ваня поедет в Одессу к бабушке с дедушкой, а под конец каникул пойдет обучаться в новый образовательный проект Desk при Институте Патофизиологии имени Богомольца на медицинскую программу для подростков:

«Совершенно уверена, что родители ждут каникул больше, чем их любимые школьники. Каждый день я стараюсь осмыслить и наполнить радостью и приятными моментами: от вкусного завтрака, до ночёвок под небом из гирлянд. Многие годы Ваня все каникулы проводил в походах с учителем истории. Спасибо ему и его жене за их энтузиазм и терпение».

Подготовьтесь к весенним каникулам 2019 заранее, чтобы провести больше времени со своим чадом!

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