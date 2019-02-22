Украина уже который год подряд проводит Нацотбор для Евровидения в прямом эфире. Как именно проходит подсчет голосов от зрителей до этого момента не знал никто. И вот, аудитор Елена Волкова, которая непосредственно курирует этот вопрос, рассказала все, что оставалось за кадром. Читайте в материале.

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Елена, PwC в Украине четвертый год подряд выступает партнером Национального отбора для песенного конкурса Евровидение. На экране телевизоров зрители видят одного представителя PwC, который выходит на сцену и выносит конверт с результатами голосования зрителей. Что же остается за кадром?

Проверка начинается задолго до начала голосования. Еще до открытия линий часть нашей команды, которая занимается вопросами ИТ, проверяет правильность настроек системы для учета голосов SMS-голосовании и «Телепортал». Так, мы проверяем, что голоса регистрируются только согласно правилам конкурса и что администраторы систем не могут их поменять. Непосредственно в процессе голосования происходит тестирование того, как система учитывает голоса, какие голоса не засчитываются и по какой причине, и проверяется соответствие алгоритма ее работы правилам проведения конкурса. Аудиторы также следят за своевременностью закрытия и открытия линий голосования, правильностью внесения данных в протоколы голосования или, простыми словами, «в конверт», который вы уже видите на сцене, и, что немаловажно, за соответствием результатов голосования тем данным, которые выводятся оператором на экран до того, как вы их увидите.

Многих интересует, почему результаты сразу не оглашаются после остановки линий для голосования, и что с ними происходит во время рекламной паузы?

После закрытия линий для голосования с результатами уже ничего не происходит. Они фиксируются на момент закрытия линий для голосования и больше не подлежат изменениям. По крайней мере, таких случаев не было за все время нашего участия в проекте.

А были ли случаи, когда вы идентифицировали какой-то сомнительный всплеск голосов?

Таких случаев не было, но следует отметить, что это то, что мы также отслеживаем. Наши ИТ специалисты проверяют систему в течение процесса голосования: сверяют количество голосов и получены ли они корректно, в полном ли объеме передались из одной системы в другую. А еще мы следим за динамикой голосования. Также следует отметить, что после того как линии голосования уже закрыты, массив данных с результатами голосования подлежит тщательному анализу на предмет идентификации «вбрасывания» голосов и, при обнаружении, может ли это повлиять на результат конкурса.

А судейские голоса – вы их тоже проверяете?

Конечно! Это одна из самых интересных процедур. Мы присутствуем при заполнения судьями их протоколов, проверяем подсчет результатов судейского голосования. Если в результате суммирования голосов всех судей несколько участников получают одинаковое количество голосов, мы просим судей переголосовать и определить того, кто будет выше в рейтинге.

Как вы успеваете проделать все эти процедуры за такой короткий промежуток времени? У Вас всего-то 15-20 минут.

Если бы нам 4 года назад сказали, что это можно сделать за 15-20 минут, мы бы просто не поверили! В первые года у нас уходило существенно больше времени на проверку правильности результатов голосования. Нам ставят сложные задачи, плюс с каждым годом усложняется процесс проверки голосов (3 года назад добавился «Телепортал»), но мы находим возможность для их выполнения. Мы все больше используем ІT решения, оптимизируем процесс с каждым эфиром и, конечно же, нельзя недооценивать труд целой команды аудиторов и ИТ специалистов. На проекте у нас работает от 7 до 10 человек.

А Вы с командой успеваете проголосовать за полюбившихся вам участников?

Нет, мы не принимаем участие в голосовании, остаемся непредвзятыми. Компенсируем это тем, что всем сердцем поддерживаем представителя от Украины во время самого международного конкурса.

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