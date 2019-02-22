Гороскоп на 23 февраля 2019 года расскажет, какой будет последняя суббота зимы. И чтобы правильно распорядится своими финансами весной, читайте финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Яны Пасынковой. В материале подробнее.

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Овен

Сегодня у Овнов ожидается крупный и тайный доход, но не спешите тратить все деньги, приберегите их для правильного случая.

Телец

Сегодня вы можете случайно найти ценную вещь. Хотя это может быть даже что-то не материальное, присмотритесь по сторонам.

Близнецы

В личной жизни все налаживается, вы сможете помирится с любимым человеком.

Рак

Раки вполне могут получить предложение в этот день. Благоприятный период для дел сердечных.

Лев

Звезды говорят, что у вас может появится домашнее животное. Вы готовы к такому повороту?

Дева

Посвятите этот день детям. Найдите им новое хобби и займитесь этим вместе.

Весы

Обновите свое жилье новой мебелью. Оно заиграет интересными красками.

Скорпион

Сейчас вы можете сделать себе хорошую рекламу, не бойтесь на мероприятиях рассказывать больше о себе.

Стрелец

Хороший день, чтобы переехать в другую страну или город.

Козерог

Козероги, читайте сегодня как можно больше. Это день, когда новая информация может перевернуть ваше видинье мира.

Водолей

Настал день, когда вы поговорите с любимым человеком по душам и будете готовы все простить друг-другу за прошлое.

Рыбы

Сегодня вам может захотется сменить стиль и имидж. Не отказывайте себе в этом!

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