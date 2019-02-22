Freedom-jazz: 7 интересных фактов об участнике Нацотбора

Популярный кавер-бэнд Freedom-jazz поделился интересными фактами с STB.UA. Правда ли, что с девушками пел сам Люк Бессон? И кто был удивлен тем, что талантливые красавицы еще не в Голливуде? Детальнее о финалисте Нацотбора на Евровидение-2019 Freedom-jazz – в материале.

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Интересные факты о Freedom-jazz:

С Freedom-jazz пел сам Люк Бессон. На одном празднике под кавер «Amy Winehouse» под сценой танцевал Seal, забыв, что ему и самому скоро на сцену. Эрик Сэрра – известный французский композитор – был в таком восторге от шоу Freedom-jazz, что на afterparty буквально преследовал джазеток. Голливудский актер Майкл Мэдсен, прилетев на шоу «Вечерний Киев» и услышав исполнение известной «SingSingSing», сказал: «Почему эти красотки до сих пор не в Голливуде?» . Лайонел Ричи – американский поп-исполнитель – был так очарован десятикратной красотой джазеток, что сам попросил сфотографироваться. Томас Андерс на съемках одной из телепрограмм был так восхищен красотой Светланы и ее игрой на трубе, что забыл слова собственной песни. Арманд Ассанте отрывался под Freedom-jazz в Майами и лично попросил девушек о фотографии на память.

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