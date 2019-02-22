Евровидение-2019: все финалисты Национального отбора

16 февраля прошла жеребьевка на финал Национального отбора на Евровидение-2019. Все участники получили свой номер, который определил порядок их выступлений. Напоминаем ,что финал пройдет 23 февраля. Кто из участников будет бороться за право представлять Украину на Евровидении – читайте в нашем материале.

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Порядок выступлений артистов на финале Нацотбора-2019 определен. Поэтому впереди их ждет жесткий, но очень интересный песенный бой за возможность представлять Украину в Израиле. Уже в эту субботу, 23 февраля, мы узнаем кто поедет представлять Украину на Евровидение-2019:

В нашем материале мы расскажем о финалистах украинского Нацотбора-2019.

YUKO – это группа, несущая в своем творчестве мощный пласт украинской культуры. Каждый альбом группы получил высокую оценку критиков и вошел в топ лучших украинских альбомов года по версии большинства украинских СМИ. Победа на Нацотборе украинской группе нужна, чтобы расширить музыкальные вкусы зрителя и сделать свою музыку массовой.

Maruv – певица, автор песен и саунд-продюсер. Звезда вошла в список Национального отбора на Евровидение-2019 после того, как TAYANNA отказалась от участия в конкурсе. Maruv (Анна Корсун) в 2017 году выпустила дебютный альбом «Stories», из которого песня «Сонце» (заглавная) возглавила топ-чарты ведущих радиостанций.

После выпуска нескольких клипов Brunettes Shoot Blondes стали называть интернет-сенсацией в таких международных медиа, как Billboard, Yahoo! Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone Brasil. Группа была основана в начале 2010 года в Кривом Роге. Музыкальный коллектив имеет очень оригинальное название: «brunettes shoot blondes» в переводе с английского означает «брюнетки стреляют в блондинок».

Известны благодаря уникальным идеям к видео, которые они самостоятельно снимают. Впервые широкое внимание группа получила после релиза вирусного клипа «Knock Knock», который собрал более 100 млн в интернете и получил награду за лучшую концепцию на Berlin Music Video Awards.

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Freedom jazz – это популярный кавер-бэнд, созданный в 2008 году. Джаз-бэнд уникален тем, что состоит из 10 профессиональных девушек-музыкантов: трио вокалисток, группа саксофонисток, трубачка, бас-гитаристка, клавишница, барабанщица. Солистками-вокалистками являются Анастасия Малега – «наша харизма», как её любя называют джазетки, Санни Журба – девушка страстная, импульсивная, с безудержной энергией и София Павличенко – она же сексуальная красотка Sofi.

KAZKA – это музыкальная группа из Киева, которая играет поп с элементами электро-фолка. Они уже стали рекордсменами среди отечественных артистов в YouTube. Группа возглавила музыкальные рейтинги в десятке стран. Музыкантам несколько раз присуждалось звание «Прорыв года», а с песней «Плакала» они получили статуэтку в номинации «Хит года».

ANNA MARIA – это две сестры-близняшки, которые давно поют на большой сцене. Уже с раннего возраста ANNA MARIA начали давать концерты во многих странах мира, исполняя песни на 20 языках, а также стали чемпионами Украины по хип-хопу. Песня «MY ROAD» была создана именно для Евровидения. И пусть поклонники творчества ANNA MARIA постоянно пытаются найти в девушках различия, но ANNA MARIA – это одно целое.

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