Финалисты Нацотбора на Евровидение-2019 Brunettes Shoot Blondes считают, что борьба 23 февраля будет очень интересной, ведь все участники очень сильные. Главными конкурентами музыканты считают Freedom Jazz и MARUV. Подробнее читайте в интервью с финалистами Нацотбора-2019.

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Поделитесь вашими впечатлениями от второго полуфинала. Считаете, все прошли справедливо? Может, у вас были свои фавориты?

Второй полуфинал получился очень интересным – было представлено много разных жанров. Очень жаль, что не прошли Khayat и Braii. Но у судей свое мнение, и все конкурсанты были достойны финала.

Будете что-то добавлять в постановку в финале, а потом на самом Евровидении (в случае победы)?

Мы приняли решение оставить рояль, все-таки это ключевой элемент нашего номера. Но мы сместим некоторые акценты за счет света и графики.

Как вообще возникла идея с такой уникальной постановкой?

Мы изначально бросили вызов самим себе. Появился образ, концепция – сразу решили воплотить. Мы не привыкли искать легких путей. Наша команда любит креатив и эксперименты, поэтому беремся за реализацию любых идей, которыми хочется поделиться.

Насколько велики ваши шансы на победу?

В этом финале шансы есть действительно у каждого. Мы считаем, что конкурируем на уровне с остальными участниками.

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Есть ли кто-то из участников Нацотбора, с кем бы вы могли сделать что-то общее? Создать творческий тандем?

Было бы интересно попробовать тандем с представителями другого жанра. Получилась бы какая-то новая история, совсем другой опыт. Не исключено, что это произойдет с кем-то из участников отбора.

Назовите положительные и отрицательные стороны Нацотбора.

Очень классно, что много молодых артистов имеют шанс показать себя. Нравится, что Нацотбор стал площадкой для абсолютно разных участников.

Жаль, что на данный момент других подобных проектов практически нет, поэтому Нацотбор становится для многих смыслом всего творческого пути и самой важной точкой отсчета, а это не совсем правильно.



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