В Венгрии дисквалифицировали участника Нацотбора на Евровидение-2019

На Нацотборе на Евровидение в Венгрии возник скандал из-за финалиста Petruska. Его обвинили в плагиате и дисквалифицировали. О подробностях скандала читайте в материале.

Конкурсную песню финалиста Нацотбора в Венгрии Petruska «Help Me Out of Here» сравнили с треком американской рок-группы Vampire Weekend «White Sky». Эксперты не отрицают, что сейчас многие для создания своих хитов используют одинаковые музыкальные примочки, из-за чего может казаться, что треки похожи. Но в случае с композицией венгерского исполнителя Petruska музыкальных совпадений было слишком много.

В итоге песня Petruska «Help Me Out of Here» была признана плагиатом. Конкурсант был дисквалифицирован и заменен другим артистом. Теперь Венгрию на Евровидении-2019 будет представлять исполнитель Gergő Oláh.

