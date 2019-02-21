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В Венгрии дисквалифицировали участника Нацотбора на Евровидение-2019

21.02.2019

На Нацотборе на Евровидение в Венгрии возник скандал из-за финалиста  Petruska. Его обвинили в плагиате и дисквалифицировали. О подробностях скандала читайте в материале.

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Конкурсную песню финалиста Нацотбора в Венгрии  Petruska «Help Me Out of Here» сравнили с треком американской рок-группы Vampire Weekend «White Sky». Эксперты не отрицают, что сейчас многие для создания своих хитов используют одинаковые музыкальные примочки, из-за чего может казаться, что треки похожи. Но в случае с композицией венгерского исполнителя  Petruska музыкальных совпадений было слишком много.

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В итоге песня  Petruska «Help Me Out of Here» была признана плагиатом. Конкурсант был дисквалифицирован и заменен другим артистом. Теперь Венгрию на Евровидении-2019 будет представлять исполнитель Gergő Oláh.

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