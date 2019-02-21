Участник Нацотбора на Евровидение-2019 группа YUKO прошла в финал и уже активно готовится к эфиру 23 февраля. Но иногда даже в самые светлые дни можно столкнутся с омрачающими обстоятельствами. Участник коллектива Стас Королев травмировал ногу, о чем сообщил в соцсети. Подробнее о травме участника Нацотбора – в материале.

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Сейчас конкурсный номер группы в постоянном режиме доработки и модернизации. Это ожесточенная борьба, в ходе которой можно и травмироваться! Стас Королев сообщил в соцсетях, что серьезно повредил ногу. Он сказал, что это произошло из-за его «помешательстве на эффективности».

Так как этап подготовки к финалу проходит в активном темпе, на стадии доработки, участник группы всегда в движении: «Я все время переставляю мебель в своей комнате, придумывая, как будет лучше. И именно поэтому всегда передвигаюсь в знакомых помещениях максимально быстро – мне жаль времени, потраченного на логистику. Вот и вчера я летал между этажами Masterskaya, готовя все для репетиции. И в рамках одного из скоростных спусков я подвернул ногу и всей массой в прыжке на нее и стал».

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По словам Стаса Королева, это было невыносимо больно, но даже после этого он продолжил репетицию. Вскоре звукорежиссер повез музыканта в травмпункт, где ему оказали медицинскую помощь. Стас сообщил, что перелома нет, но есть гематома и травма связок.

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