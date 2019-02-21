Михаил Присяжнюк посвятил стихотворение Героям Небесной Сотни  

В годовщину расстрела Героев Небесной Сотни народный адвокат и ведущий проекта «Один за всіх»-13 опубликовал авторское стихотворение. Михаил Присяжнюк поделился в Instagram видео, на котором читает написанные строки.

Михаил Присяжнюк уже который год продолжает бороться за справедливость и ежедневно помогает людям. Несмотря на плотный график, он находит время на свою семью и написание душевных стихотворений. В годовщину расстрела на Институтской ведущий посвятил Героям Небесной Сотни стихотворение «Сповідь того, хто вижив».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk) 21 Фев 2019 в 2:47 PST

Сповідь того, хто вижив

Я пам’ятаю ті роки,

Де Ви стояли брат за брата…

Ото були чоловіки!!! Герої всі, а не солдати!

Одна мета! Одна на всіх!

Стояли в будь-яку погоду.

Померти молодим не гріх,

Коли ти б’єшся за свободу.

Роки пройшли, мети нема,

А серце зрадою розбито…

У душах холод і пітьма,

Для мрій і віри вхід закрито

І ми живем як ті вовки,

Яких годують тільки ноги.

Тяжкі думки! Часи тяжкі!

Шляхів нема, лише дороги.

Здається, світ про все забув,

Живе пустими балачками…

Я пам’ятаю, хто там був,

Де смерть ходила поміж Вами!

Брати, я пам’ятаю Вас!

Як Ви, вмирая, шепотіли…

Настане день! Настане час

І буде так, як Ви хотіли!

М. Присяжнюк

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