Михаил Присяжнюк посвятил стихотворение Героям Небесной Сотни
В годовщину расстрела Героев Небесной Сотни народный адвокат и ведущий проекта «Один за всіх»-13 опубликовал авторское стихотворение. Михаил Присяжнюк поделился в Instagram видео, на котором читает написанные строки.
Михаил Присяжнюк уже который год продолжает бороться за справедливость и ежедневно помогает людям. Несмотря на плотный график, он находит время на свою семью и написание душевных стихотворений. В годовщину расстрела на Институтской ведущий посвятил Героям Небесной Сотни стихотворение «Сповідь того, хто вижив».
Сповідь того, хто вижив
Я пам’ятаю ті роки,
Де Ви стояли брат за брата…
Ото були чоловіки!!! Герої всі, а не солдати!
Одна мета! Одна на всіх!
Стояли в будь-яку погоду.
Померти молодим не гріх,
Коли ти б’єшся за свободу.
Роки пройшли, мети нема,
А серце зрадою розбито…
У душах холод і пітьма,
Для мрій і віри вхід закрито
І ми живем як ті вовки,
Яких годують тільки ноги.
Тяжкі думки! Часи тяжкі!
Шляхів нема, лише дороги.
Здається, світ про все забув,
Живе пустими балачками…
Я пам’ятаю, хто там був,
Де смерть ходила поміж Вами!
Брати, я пам’ятаю Вас!
Як Ви, вмирая, шепотіли…
Настане день! Настане час
І буде так, як Ви хотіли!
М. Присяжнюк
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