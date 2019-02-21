Финалисты Национального отбора на Евровидение KAZKA признают, что волнение их иногда немного подводит. Но музыканты активно работают над собой и готовятся покорить зрителей своим выступлением 23 февраля. Изменит ли что-то KAZKA в своей постановке и с кем конкуренция для группы самая сложная? Читайте в материале.

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По словам финалистов Национального отбора на Евровидение-2019 KAZKA, для них этот конкурс – один большой яркий момент. По поводу волнения из-за выступления и критики в их сторону, то музыканты понимают, что должны работать над собой: «Нам есть над чем работать и куда совершенствоваться. Мы понимаем, что общество каждую нашу ошибку станет рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучше».

Как вы считаете, все участники попали в финал справедливо?

А кто мы такие, чтобы спорить с решением жюри и зрителей? Безусловно, в финал попали не все исполнители, которые нам понравились. Мест всего шесть, а победитель один. Но у всех, кого мы увидели в Нацотборе в этом году, большое музыкальное будущее! Сомнений нет.

С кем конкурировать сейчас будет интереснее всего, чье творчество вам больше импонирует?

В финале собрались очень сильные артисты, с каждым интересно посоревноваться. Но в первую очередь мы будем конкурировать со своим волнением. Посмотрим, кто кого!

Стоит ли нам ожидать изменений в вашей постановке?

Глобально никаких поправок в номер вносить мы не собираемся. Благодаря настоящему профессионалу Константину Томильченко у нас получился именно такой номер, который мы себе представляли.

У вас есть проблемы с волнением, а перед финалом оно, наверное, вообще на грани?

К сожалению, мы не всегда можем справиться с волнением, но работаем над этим. В финале хочется кайфонуть от выступления. Расслабиться и насладиться моментом так, как нам не удалось в полуфинале из-за смятения. Для себя, для зрителей, для всех тех, кто будет открыт нашей музыке и нашему творчеству.

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Судьи раскритиковали ваше живое выступление. На ваш взгляд, их мнение объективно?

Нам есть к чему стремиться и над чем работать. Мы не боимся признать свои слабости и недостатки. Наша работа над собой не прекращается. Так было, есть и будет. И каждое свое выступление мы, как никто другой, рассматриваем под наиболее невыгодным углом, как самые строгие критики. Есть ли у нас к себе вопросы? Всегда. Ведь именно так и работает механизм самосовершенствования.

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