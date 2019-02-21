Гороскоп на 22 февраля 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 22 февраля 2019 года расскажет, что ждать от пятницы. И чтобы не потратить деньги куда не нужно, читайте финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Яны Пасынковой. В материале подробнее.
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Овен
У вас большие планы, но вы держите все в секрете. Пока так и нужно, не стоит рассказывать всем подряд.
Телец
Тельцы сегодня готовы трансформироваться. Вы многое осознали о себе и теперь смотрите на мир другими глазами.
Близнецы
Могут быть небольшие проблемы с банком в эти дни, возможно, нужно будет сделать большие выплаты.
Рак
Устройте сегодня романтический вечер с любимым человеком или уезжайте вместе в совместную поездку.
Лев
Могут возникнуть трудности со здоровьем в этот день. Если это так, не затягивайте, а то будет хуже.
Дева
К вам сегодня должен приехать любимый человек, либо вы вместе отправитесь в поездку.
Весы
Ожидайте серьезный разговор с любимым человеком. Вам нужно обсудить условия быта и волнующие вас вопросы.
Скорпион
Записывайте свои мысли или начните писать статью. Повышайте квалификацию, для этого отличное время.
Стрелец
У Стрельцов сегодня отличный день, чтобы провести сделку по недвижимости.
Козерог
Козероги, занимайтесь в этот день исследованием, организовывайте свои курсы. У вас отлично получится передать свои знания другим людям.
Водолей
Сегодня у вас на руках может оказаться крупная сумма денег. Торговаться с вами не уместно, вы по достоинству себя оцениваете.
Рыбы
Сегодня идите на эксперименты в работе, ваше рвение точно оценят по достоинству.
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