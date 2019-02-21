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Freedom jazz: топ-3 лучших песен украинского кавер-бэнда

21.02.2019

Кавер-бэнд Freedom jazz настроен исключительно на победу в Нацотборе на Евровидение-2019. Джазетки с нетерпением ждут прямых эфиров! Уже совсем скоро, 16 февраля, мы увидим выступление этих невероятно талантливых красоток с песней  «Cupidon». А пока наслаждаемся лучшими композициями от Freedom jazz. 

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Freedom-jazz – «Обійми»

Freedom-jazz – «Bye-Bye, Mr. Liar»

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Freedom-jazz – «Cupidon»

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