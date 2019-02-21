Юлия Юрина, вокалистка группы YUKO поделилась историей о своей жизни, которая раньше была покрыта тайной. Как над девушкой издевались в семье и что позволял себе отчим – читайте в материале.

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Юлия Юрина, которая с экрана телевизора кажется веселой и очень энергичной, рассказала подробности из своей жизни, которые оказались далеко не радужными. В детстве девушка пережила издевательства от отчимов, а в подростковом возрасте еще и постоянно терпела насмешки от сверстников.

«Это и буллинг, и неудачи в первых отношениях, и абьюз, но самое сложное — быть невольным свидетелем чьего-то алкоголизма и жертвой домашнего насилия… Но я бы не хотела давить на жалость. Моя история — повод проговорить важные проблемы в широком кругу», — поделилась Юлия.

Девушка рассказала, что уже в возрасте трех лет на нее первый раз поднял руку мужчина. Тогда она впервые попала в семью к маминому «жениху», где детям были вообще не рады. Его семья отличалась консервативными взглядами, где перечить мужчине было табу. Поэтому отчим запросто поднимал руку на маленькую девочку, а остальные закрывали на это глаза.

«У него было специфическое отношение ко мне — он бил меня по любому поводу, и даже без повода. Меня могли запереть в комнате на весь день и угрожать тем, что выкинут нас с матерью из дома на мороз, швыряли меня о стены и шкафы. Один из самых ярких воспоминаний — запугивание пистолетом, который направляли в мою сторону», — откровенно рассказала Юлия Юрина.

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Однажды отчим с такой силой бросил девочку об стену, что это услышала мама и прибежала в комнату. Но Юлия была сильной уже с детства, и как ни в чем не бывало, под голову быстро подложила фиолетового зайца. После того случая мама девочки узнала об избиениях и подала на развод. Казалось, на этом издевательства в семье закончатся… Но нет.

Следующий отчим также применял силу, но уже по отношению к маме. «Так я стала не прямой жертвой, а свидетелем. Мне сложно сказать, что с этого хуже», — делится воспоминаниями Юлия.

Девушка рассказала, как будучи маленькой и хрупкой, пыталась оттащить громадного мужчину в ярости и состоянии алкогольного опьянения от своей мамы. Ей казалось, что он просто видит в маме боксерскую грушу каждый вечер, а утром, когда трезвел, просил прощения и обещал, что такое больше не повторится. Конечно, все повторялось снова и снова.

Когда в ход пошли ножи и другие кухонные средства, мама согласилась написать заявление в полицию. В тот день друзья отчима ее подловили и избивали по тех местах, где нельзя снять побои. До этого момента об этом не знал никто.

«Конечно, все эти ситуации глубоко отпечатались в моем сознании, поэтому сейчас мне приходится бороться с психологическими проблемами, всплывающими из прошлого», — призналась Юрина.

Юлия, хоть и имеет российское гражданство, уже 7 лет живет в Украине и на Нацотборе представила песню на украинском языке. Мама девушки осталась в России, но они поддерживают тесную связь.

«Она, конечно, следит и очень переживает. Думаю, ей сложно ощущать весь масштаб происходящего, ведь она находится в другой стране. Она очень гордится мной. А я горжусь ею. Мама написала мне, что альбом ее тронул. Ее любимые песни — «SYROTYNA», «SORRY» и «BYVAITE ZDOROVI». Собственно, маме я и посвятила этот альбом», — подитожила свой рассказ певица.

Смотрите, как пройдет выступление группы YUKO на финале Нацотбора на Евровидение-2019, в эту субботу, 23 февраля в 19:00, на телеканале СТБ.

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