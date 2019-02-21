Финалистки Национального отбора на Евровидение-2019 ANNA MARIA уверены, что все 6 участников, которые выступят 23 февраля, заслуженно находятся на своем месте. Сейчас мы видим неожиданные повороты, когда ставки делаются на одних, а в конечном итоге в фаворитах оказываются совершенно другие исполнители. ANNA MARIA считают, что сейчас не время кого-то недооценивать!

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Дуэт ANNA MARIA, в отличии от KAZKA, использует свое волнение во благо выступлению: «Волнение перед выходом на сцену – необходимо! Оно дает драйв, заряд и адреналин. Конечно, бывает, что волнение зашкаливает, и тогда нужно уметь с ним справиться. Нам всегда помогает то, что мы вдвоём. Это двойная сила, это поддержка. За кулисами мы беремся за руки и мысленно обращаемся к Богу. Некоторые советовали выпить что-то успокоительное, но это не наши методы! Нужно уметь настроить себя самому. Сделать три глубоких вдоха – и на сцену».

С кем вам особенно интересно конкурировать в финале?

Абсолютно с каждым участником! Конкуренция стимулирует быть лучше. Лучше, чем ты был вчера. Это нам нравится.

Кто стал для вас самой главной поддержкой 16 февраля?

Во-первых, это мы друг для друга. Мы благодарны Богу, что нас двое и мы так чувствуем эту силу. На полуфинал пришли наши фанаты, которых мы очень любим. Это люди, которые с нами давно, они знают все наши песни, следят за творчеством и очень переживают в такие решающие моменты. В гримерке с нами были наши близкие люди. Например, Машин муж, он же наш звукорежиссер. Когда объявляли результаты, мы видели, что он чуть не плакал от счастья и гордости за нас!

Как вам номер, который вы вытащили?

Мы выступаем под цифрой 6 в финале и очень этому рады. Нам выпала честь выступить в финале такого мощного и яркого концерта. Кажется, об этом мечтает каждый артист!

Будете менять что-то в постановке?

Да, номер на финал немного поменяется. Мы хотим еще усилить его. Не будем раскрывать интригу, что именно поменяется, но уверены, это будет очень красиво!

Как вам оценка судей?

Мы были очень рады услышать хорошие комментарии по поводу нашей песни, вокала и номера. На самом деле оценка 5 из 8 – это очень высокая оценка. Опять же, это общий бал трёх членов жюри. Евгений Филатов поставил нам 7, и это нас очень радует. Возможно, из-за волнения мы были слишком напряжены и сконцентрированы. В финале мы хотим расслабиться, отпустить себя и получить удовольствие. Это та свобода, которой хочется на сцене.

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Что хотите передать телезрителям накануне финала, своим поклонникам?

Хотим передать им свою любовь! И обнять каждого. Поблагодарить за невероятную поддержку в полуфинале. Это очень важно для нас! Конечно, мы надеемся, что все, кто голосовал и поддерживал нас в полуфинале, будут с нами и в финале!

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