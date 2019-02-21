Актриса сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная об отборе на Евровидение-2019

Актриса «Крепостной» Анна Сагайдачная рассказала о впечатлениях от Нацотбора на Евровидение-2019. Звезда костюмированной мелодрамы смотрела два полуфинала Национального отбора, и у нее уже появились фавориты. Кого поддерживает Анна Сагайдачная? Кто, по ее мнению, достоин поехать на Евровидение-2019? Узнайте в материале.

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Звезда сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная следит за Национальным отбором на Евровидение-2019. В прямых эфирах за право представить Украину на музыкальном конкурсе в Израиле боролись 16 исполнителей. Анна Сагайдачная уже определилась, кто ее любимые исполнители:

«Я была на первом Нацотборе, а второй смотрела по телевизору. В первом конкурсе моими фаворитами были Yuko. Я отправляла свой голос за них и теперь очень рада, что ребята прошли в финал».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌟Anna Sagaidachnaya 🌟🎬 (@annasagaidachnaya) 28 Окт 2018 в 2:20 PDT

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Известная актриса не пропустила и второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019. Анна Сагайдачная призналась, что больше всего ждала выступление группы KAZKA. Понравилось ли ей выступление исполнителей?

«К сожалению, я была разочарована очень слабым вокалом группы KAZKA и их песней в целом. Поэтому моими фаворитами второго полуфинала стали Freedom Jazz и дуэт ANNA MARIA», — откровенно рассказала актриса.

В костюмированной мелодраме «Крепостная» Анна Сагайдачная перевоплотится в изысканную барышню 19 века. А премьера маштабного сериала состоиться уже 25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ.

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