Украинская группа YUKO с песней «GALYNA GULIALA» планирует покорить финал Национального отбора в Украине. Известно, что музыканты сочетают в своем творчестве фольклор и современную музыку. Прослушать композицию и оценить ее можно уже сейчас! Подробнее о песне для Нацотбора на Евровидение-2019 читайте в материале.

Больше по теме: Кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение-2019 от 09.02.2019

Больше по теме: YUKO: история создания, творчество и все новости о группе

Для Нацотбора украинская группа YUKO выбрала песню из своего нового альбома «DURA» – «GALYNA GULIALA», которая является частью концептуальной истории о девушке, раскрытой в новой пластинке.

YUKO решили не создавать песню специально под Евровидение, а также не использовать английский язык, поскольку это сильно ударит по самобытности музыки, а также перечеркнет аутентичность фольклорного текста. Артисты верят, что только с музыкой, созданной без мыслей о формате, возможно добиться наивысших результатов.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ