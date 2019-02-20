Тарас Цымбалюк: биография и творчество актера
В костюмированной мелодраме «Крепостная» появится прогрессивный актер театра и кино — Тарас Цымбалюк. Молодого артиста зрители увидят в образе мужественного кузнеца Назара уже 25 февраля на телеканале СТБ. В каких картинах снимался актер? Биографию и о творчестве Тараса Цымбалюка читайте в материале.
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Дата рождения: 16 декабря 1989 г.
Деятельность: актер театра и кино
Семейное положение: не женат
Место проживания: Киев
Детство и юность. Тарас Цымбалюк в юношеские годы открыл в себе особый актерский талант. А в 2013 году он получил актерское образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, специальность — актер драматического театра и кино (мастерская Зимней В. И.).
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Начало творческого пути. В институте Тарас Цымбалюк был очень худым и высоким, поэтому часто играл героев-любовников. Впервые на экранах актер появился в 2011 году, где сыграл второстепенную роль в мистическом сериале «Дневники темного».
После дебюта молодому актеру начали поступать предложения от известных украинских режиссеров.
Прославился Тарас Цымбалюк благодаря роли сына турецкого посла в исторической мелодраме «Последний янычар». Сыграв хоть и отрицательного персонажа, актер очень запомнился зрителям.
В 2011 году артист сотрудничал с Молодым театром. А с 2013 года Тарас Цымбалюк — актер Киевского академического театра «Сузирья».
Награды Тараса Цымбалюка. На Международном театральном фестивале талантливый артист получил награду за лучшую мужскую роль в спектакле «Беда от нежного сердца».
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Сериал «Крепостная». В костюмированной мелодраме Тарас Цымбалюк появится в образе добродушного кузнеца Назара. Его персонаж — закрытый мужчина, который держит все чувства в себе. Если он страдает и мучается, то никогда этого не покажет. Для кузнеца Катерина Вербицкая, главная героиня «Крепостной», — олицетворение счастливой жизни, о которой только можно мечтать.
Роли Тараса Цымбалюка в кино:
2011 — «Дневники темного», Макс
2013—2014 — «Бар «Дак», пастор Иван
2013—2014 — «Сашка», Игорь
2015 — «Последний янычар», Гюльхан
2015—2016 — «Владимирская, 15», Мирошник
2016 — «Бестселлер по любви», Валера
2016 — «Певица», киллер
2016 — «Пес-2», Тимур
2016 — «Проводница», Андрей Колосов
2016 — «СуперКопы», Степан Баранов
2017 — «Горничная», Петренко
2017 — «Схватка», Максим Брянцев
2018 — «Колдуньи», Череп
2019 — «Крепостная», Назар
Фото: Instagram Тараса Цымбалюка