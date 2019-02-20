По восточному календарю с 5 февраля символом 2019 года стала Желтая Земляная Свинья. Что готовит нам новый год Свиньи и как расположить к себе хозяйку 2019 года, рассказали астрологи. Читайте в нашем материале, чего ждать от 2019 года.

Так как Свинья – добродушное и неконфликтное животное, год обещает быть максимально спокойным. Это животное еще и очень трудолюбивое, не боится работы, что означает успехи в карьере. Но мало надеяться на символ 2019 года, нужно соответствовать его нраву. Давайте узнаем, что же приготовил нам грядущий год в разных сферах жизни.

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Здоровье

Отнеситесь к своему здоровью серьезно, особенно в начале года. Могут обостриться хронические заболевания, старые травмы также напомнят о себе. Но не пугайтесь – с правильным диагнозом и уходом все быстро придет в норму.

Семья

Свиньи не отличаются постоянностью, а потому новые романтические отношения могут долго не продержаться. Но тем, кто настроен решительно, 2019 год сулит искренние чувства и даже брак! Свинья подтолкнет вас на смелые поступки, чувства победят сомнения и страх, и вы наконец-то сделаете первый шаг. Если вы уже в отношениях или состоите в браке, астрологи не рекомендуют изменять партнерам и флиртовать. Даже безобидные связи могут привести к неприятным последствиям.

Финансы

Свиньи трудолюбивые, но не умеют экономить. Чтобы поднакопить, следите за своими тратами. Астрологи не рекомендуют брать взаймы у друзей, а тем более – брать кредиты. Собирайте понемногу, не спеша, и тогда сможете себе позволить то, что давно планировали.

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Карьера

В год Свиньи те, кто еще не определился, обязательно найдут свое призвание. В этом году вы получите работу мечты и сможете достичь профессиональных высот. Также астрологи предвещают переезды и много командировок. Не бойтесь продвигать свои идеи и трудиться, чтобы показать, на что способны.

Рожденные в год Свиньи

Свинья не может принести ничего плохого сама себе. Однако и у нее есть слабые стороны, например, чрезмерные траты. Но если контролировать себя, финансовая сторона жизни у Свиней, наоборот, пойдет в гору. Астрологи прогнозируют Свиньям переезды и много других кардинальных перемен. Чувствительные люди этого знака заблаговременно знают, что грядут неприятности, и всегда вовремя от них прячутся.

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