Прекрасная мать двоих детей и лучший тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская отмечает свой день рождения. Сегодня, 20 февраля, женщине исполняется 39 лет. Редакция сайта STB.UA поздравляет Марину Боржемскую с праздником!

В 6 сезоне проекта «Зважені та щасливі» появился новый тренер-профессионал. И каким удивлением для всех стало то, что ним оказалась хрупкая, обворожительная, женственная Марина Боржемская. Уже с первой тренировки стало ясно, что командам особенно посчастливилось попасть именно под ее руководство, ведь спуску она им не даст.

Три сезона подряд Марина доводила свои команды до финала. Побеждала и дарила подопечным тела мечты. Невероятно огромный труд женщина продолжает вкладывать в людей, желающих скинуть лишний вес. Любовь к спорту привить достаточно сложно, однако потом отнять невозможно. Именно этим Марина Боржемская занимается уже многие годы.

Но самая главная роль для женщины — быть заботливой и любящей матерью. Марина растит и воспитывает двух замечательных деток.

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Марине Боржемской профессиональных и спортивных побед!



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