Катерина Ковальчук отмечает день рождения

Сегодня, 20 февраля, свой день рождения отмечает молодая и очень талантливая актриса Катерина Ковальчук. Девушка исполнила главную роль в костюмированной мелодраме «Крепостная». Редакция сайта STB.UA поздравляет Катерину Ковальчук с праздником!

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Очаровательная актриса Катерина Ковальчук празднует знаменательную дату — 26 лет. В свои юные годы Катя сумела покорить отечественную киноиндустрию и даже сняться в американских фильмах.

Творческий путь Катерины Ковальчук начался в столице киноиндустрии — Голливуде. Во многом актрисе помогла активность в социальных сетях, где она выкладывала свои фото и видео. И в один момент американский режиссер пригласил девушку в свою картину. А уже в 2015 году Катерина дебютировала в главной роли в коротком метре «Рядовой».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk) 15 Окт 2018 в 9:35 PDT

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В костюмированной мелодраме «Крепостная» Катерина Ковальчук сыграет главную роль — бедную крепостную Катерину Вербицкую.

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Катерине Ковальчук творческих успехов!

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