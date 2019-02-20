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Катерина Ковальчук отмечает день рождения

20.02.2019

Сегодня, 20 февраля, свой день рождения отмечает молодая и очень талантливая актриса Катерина Ковальчук. Девушка исполнила главную роль в костюмированной мелодраме «Крепостная». Редакция сайта STB.UA поздравляет Катерину Ковальчук с праздником!

крепостная катерина ковальук

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Очаровательная актриса Катерина Ковальчук празднует знаменательную дату — 26 лет. В свои юные годы Катя сумела покорить отечественную киноиндустрию и даже сняться в американских фильмах.

Творческий путь Катерины Ковальчук начался в столице киноиндустрии — Голливуде. Во многом актрисе помогла активность в социальных сетях, где она выкладывала свои фото и видео. И в один момент американский режиссер пригласил девушку в свою картину. А уже в 2015 году Катерина дебютировала в главной роли в коротком метре «Рядовой».


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Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk)

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В костюмированной мелодраме «Крепостная» Катерина Ковальчук сыграет главную роль — бедную крепостную Катерину Вербицкую.

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Катерине Ковальчук творческих успехов!

Не пропустите премьеру самого ожидаемого сериала «Крепостная» уже 25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ!

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