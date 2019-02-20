Гороскоп на 21 февраля 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 21 февраля 2019 года расскажет, что важного случится в этот четверг. А если вас интересует, как лучше поступить с деньгами в этому году, то читайте финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Яны Пасынковой. Читайте в материале подробнее.
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Овен
Сегодня у Овнов ожидается разговор с начальством, который обязательно приведет к плюшкам по работе.
Телец
Решайтесь сегодня на смелые поступки! Это даст вам возможность избавится от страхов, которые так тормозят.
Близнецы
Беритесь за крупный и важный проект сегодня. Ваши риски будут оправданы!
Рак
Ждите, что сегодня бывшие напомнят о себе.
Лев
Львы сегодня могут стать свидетелями несчастного случая. Если посторонним людям нужна будет помощь, обязательно сделайте это.
Дева
Одинокие Девы могут сегодня встретить интересного человека и влюбится. Но не спешите в омут с головой, этот человек может быть не до конца честен с вами.
Весы
У вас хорошо пройдет сделка по недвижимости, если такая намечается. Скорее всего, вы начнете жить с любимым человеком.
Скорпион
Идите на курсы, которые вам нравятся. У вас хорошо будут складываться дела в обучении.
Стрелец
Если вы в поиске работы, то в этот период обязательно найдете высокооплачиваемый вариант! А если работа у вас уже есть, то вы можете найти источник дохода в другом городе.
Козерог
Это отличный период для вашей учебы. Все экзамены и зачеты пройдут успешно. А если вы уже не студент, то обязательно сходите на мастер-класс.
Водолей
Вам сегодня могут предложить сотрудничество, которое окажется для вас очень выгодным. Не упускайте такой шанс.
Рыбы
У вас приятные перемены на работе. Скорее всего в коллектив прийдут новые люди.
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