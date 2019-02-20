Гороскоп на 21 февраля 2019 года расскажет, что важного случится в этот четверг. А если вас интересует, как лучше поступить с деньгами в этому году, то читайте финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Яны Пасынковой. Читайте в материале подробнее.

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Овен

Сегодня у Овнов ожидается разговор с начальством, который обязательно приведет к плюшкам по работе.

Телец

Решайтесь сегодня на смелые поступки! Это даст вам возможность избавится от страхов, которые так тормозят.

Близнецы

Беритесь за крупный и важный проект сегодня. Ваши риски будут оправданы!

Рак

Ждите, что сегодня бывшие напомнят о себе.

Лев

Львы сегодня могут стать свидетелями несчастного случая. Если посторонним людям нужна будет помощь, обязательно сделайте это.

Дева

Одинокие Девы могут сегодня встретить интересного человека и влюбится. Но не спешите в омут с головой, этот человек может быть не до конца честен с вами.

Весы

У вас хорошо пройдет сделка по недвижимости, если такая намечается. Скорее всего, вы начнете жить с любимым человеком.

Скорпион

Идите на курсы, которые вам нравятся. У вас хорошо будут складываться дела в обучении.

Стрелец

Если вы в поиске работы, то в этот период обязательно найдете высокооплачиваемый вариант! А если работа у вас уже есть, то вы можете найти источник дохода в другом городе.

Козерог

Это отличный период для вашей учебы. Все экзамены и зачеты пройдут успешно. А если вы уже не студент, то обязательно сходите на мастер-класс.

Водолей

Вам сегодня могут предложить сотрудничество, которое окажется для вас очень выгодным. Не упускайте такой шанс.

Рыбы

У вас приятные перемены на работе. Скорее всего в коллектив прийдут новые люди.

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