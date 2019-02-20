Гороскоп на 20 февраля 2019 года расскажет, как лучше провести средину рабочей недели. А если вас интересует, как нужно поступить с деньгами в этому году, то читайте финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Яны Пасынковой. Читайте в материале подробнее.

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Овен

Вашей карьере сейчас позавидует каждый. Беритесь за сложные и крупные дела, у вас все получится!

Телец

Тельцы сейчас хотят закрыться от мира, чтобы не столкнуться с непониманием общества.

Близнецы

Для Близнецов это период перерождения. Вы станете новой личностью, с новыми взглядами на жизнь и принципами.

Рак

У Раков перемены на любовном фронте. Если вы одиноки, то сегодня тот день, когда вы можете встретить своего человека.

Лев

Аккуратно на работе, есть возможность получить травму или сломать что-то из техники.

Дева

В личной жизни Дев не все так гладко. У вас постоянно возникают подозрения и недоверие. Но при этом общие цели с партнером.

Весы

У Весов сплошные переезды. Возможно, какое-то время придется пожить с другом.

Скорпион

Сегодня день хороших новостей. Их вы получите как от коллег по работе, так и от любимого человека.

Стрелец

Сегодня друзья вернут вам то, что задолжали. Используйте это правильно.

Козерог

Идите на новые, интересные курсы. Сейчас самый лучший период, чтобы заняться самореализацией.

Водолей

Займитесь сегодня вопросами страхования и наследства.

Рыбы

Развивайте себя в социальных сетях, займитесь Инстаграмом.

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