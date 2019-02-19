YUKO: история создания, творчество и все новости о группе

Совсем скоро решится, кто поедет представлять Украину на международный музыкальный конкурс в Тель-Авив. По итогам первого полуфинала группа YUKO прошла в финал Национального отбора на Евровидение-2019. О составе и творчестве украинской группы читайте в материале.

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YUKO – это украинская группа, сочетающая в своем творчестве фольклор и современную музыку. За два года своего существования группа выпустила 9 релизов, в том числе два альбома: дебютный «DITCH» (2017) и концептуальный «DURA» (2018). Группа состоит из двух людей: фольклористки Юлии Юриной и мультиинструменталиста Стаса Королёва.

YUKO — резиденты музыкального лейбла Masterskaya. Это группа, несущая в своем творчестве мощный пласт украинской культуры.Каждый альбом группы получил высокую оценку критиков и вошел в топ лучших украинских альбомов года по версии большинства украинских СМИ. В 2018 году YUKO начала выступать в Европе (на фестивалях Польши и Венгрии) и встретила там очень горячую поддержку.

За время своего существования музыканты YUKO успели:

выступить на самых крупных украинских фестивалях;

разделить сцену с Gorillaz, Gus Gus, Massive Attack, Her и др.;

получить награду как лучшая молодая группа от APPS MUSIC x SZIGET Awards

выпустить песню « Stay Open», созданную в коллаборации с Diplo и MØ.

Группа выделяется своей самобытностью: большая часть их песен создана с использованием аутентичных фольклорных текстов, остающиеся актуальными и сегодня, а также артисты самостоятельно сочиняют свои песни, пишут аранжировки и занимаются продакшном, не обращаясь к услугам сторонних продюсеров.

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Главная цель YUKO — выступать на самых больших фестивалях и достойно представлять Украину в мире. Первые поездки группы в Европу показали, что музыка YUKO местным слушателям интересна, а направление востребовано.

Участие в Национальном отборе — это один из важнейших шагов к мечте.

Для Нацотбора YUKO выбрали песню из своего нового альбома «DURA» – «GALYNA GULIALA», которая является частью концептуальной истории о девушке, раскрытой в новой пластинке.

YUKO решили не создавать песню специально под Евровидение, а также не использовать английский язык, поскольку это сильно ударит по самобытности музыки, а также перечеркнет аутентичность фольклорного текста. Артисты верят, что только с музыкой, созданной без мыслей о формате, возможно добиться наивысших результатов.

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