То, что ANNA MARIA зажгли на втором полуфинале украинского Нацотбора-2019, сомнений не вызывает. Не зря же сам Игорь Кондратюк назвал талантливый дуэт «зажигалочками». Режиссером-постановщиком их невероятного номера стал известный хореограф и победитель шоу «Танцюють всі! Повернення героїв» Евгений Кот. Подробнее о номере финалисток Национального отбора на Евровидение-2019 – в материале.

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Зрители не могли не отметить, что постановка номера была прекраснейшей. Все детали гармонично дополняли выступление дуэта ANNA MARIA. Режиссером-постановщиком номера выступил известный хореограф и победитель шоу «Танцюють всі! Повернення героїв» Евгений Кот. Известно, что он в первую очередь отталкивался от самой песни, от артисток, и хотел сделать яркое шоу.

Главная задача, которая стояла перед Евгением Котом – не допустить того, чтобы постановка отвлекала внимание от ANNA MARIA. Важно было расставить правильные акценты – на вокал и на сам дуэт. И у постановщика все идеально получилось, ведь номер был гармоничным и сильным. Итог – ANNA MARIA в финале и будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2019.

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«Рад, что вы попали в финал. Рад, что моя постановка дополнила ваш замечательный вокал! Желаю «огроменной» удачи дальше, буду болеть за ваш неповторимый дуэт», – заявил Евгений на своей странице в Instagram.

Напоминаем, что финал Национального отбора на Евровидение-2019 пройдет уже в эту субботу, 23 февраля.

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