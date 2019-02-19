PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Ксения Симонова заняла третье место в финале «America’s Got Talent: Champions»

19.02.2019

Победительница первого сезона «Україна має талант» Ксения Симонова заняла третье место в финале главного талант-шоу мира в США «America’s Got Talent: Champions». Она стала единственным не американским участником проекта, который попал в тройку призеров.

NEIsfj4nywMZOhfX5DOo

В течение полутора месяцев за звание самого талантливого человека планеты состязались 50 победителей франшизы «Got Talent» из разных стран. Финал «America’s Got Talent: Champions» состоялся 11 февраля. За победу боролись  12 самых талантливых людей мира.

По результатам голосования, которые стали известны 18 февраля, украинской художнице Ксении Симоновой удалось пройти в финал проекта и занять третье место. Ей удалось оставить позади британцев Сьюзан Бойл, Пола Поттса, американку Анжелику Хейл и многих других.

Второе место среди финалистов досталось юной чревовещательнице Дарси Линн Фармер. Победу и звание самого талантливого человека планеты одержал карточный фокусник Шим Лин.

Редакция сайта STB.UA поздравляет Ксению с почетным третьим местом!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ