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KAZKA: Главное – это поддержка наших слушателей, которую мы ощущаем каждый день!

19.02.2019

Финалисты Национального отбора на Евровидение-2019 KAZKA прокомментировали, что думают о критике судей, и поблагодарили своих поклонников за поддержку. Музыканты, несмотря на все препятствия, настроены позитивно, чем и поделились на официальной странице в Instagram. Детали – в материале.

казка

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Финалисты Нацотбора-2019 активно готовятся к выступлению, которое состоится 23 февраля. Именно в этот день мы узнаем, кто будет представлять Украину на Евровидении и отправится в солнечный Тель-Авив.

Группа KAZKA выразила большую благодарность своей команде, тем кто принимал участие в работе над номером: «Вы настоящие профессионалы, работать с вами – одно удовольствие». Благодарность была адресована и членам жюри, которые несколько раскритиковали вокал Александры Зарицкой. Звезды считают все комментарии объективными: «Мы не боимся признавать свои слабости. Нам есть, над чем работать и куда совершенствоваться. Мы понимаем, что общество каждую нашу ошибку будет рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучшим».

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Самым главным по мнению группы является поддержка зрителей. KAZKA горячо верит в свою команду, зрителя и музыку, которую играет.

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