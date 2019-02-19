Фарш для домашних бургеров: топ-3 рецепта от редакции STB.UA
19.02.2019
Чтобы приготовить вкусную котлету для бургера, необходимо сделать хороший фарш. Редакция сайта STB.UA собрала для вас топ-3 популярных рецептов вкусного фарша для бургеров. Выбирайте и наслаждайтесь!
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Фарш из говядины
Ингредиенты:
- Говядина – 500 г
- Соль
- Черный перец
- Растительное масло
- Лук
- Чеснок – 2 зуб.
Способ приготовления:
- Берем кусок говядины, промываем под холодной водой.
- Промытое мясо нарезаем средними кругами вдоль куска.
- Каждый кусок отбиваем специальным молотком.
- Отбитое мясо нарезаем мелкими кубиками.
- Добавляем к говядине нашинкованный лук, измельченный чеснок и специи. Все тщательно вымешиваем.
- Формируем из приготовленного фарша шарик и приплюскиваем каждый на ладони.
- Сформированные котлеты ставим в холодильник на 30 минут.
- Вынимаем и жарим на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.
Фарш из куриного филе
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 г
- Хлеб – 200 г
- Лук
- Соль
- Растительное масло
- Перец
Способ приготовления:
- Для начала замачиваем хлеб в теплой воде.
- Промываем куриное филе и нарезаем его крупными кусками.
- Измельчаем филе мясорубкой.
- Добавляем к мясу размоченный хлеб, специи и измельченный лук.
- Формируем из полученной массы небольшие котлеты.
- Разогреваем сковородку с маслом и жарим куриные котлеты.
Фарш из свинины
Ингредиенты:
- Свинина – 500–600 г
- Лук
- Соль
- Перец
- Растительное масло
- Горчица – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Кусок большого мяса измельчаем мясорубкой с крупными отверстиями.
- Нарезаем мелкими кусочками лук и добавляем к мясу.
- Приправляем фарш специями и добавляем 1 столовую ложку горчицы.
- Ставим готовый фарш в холодильник на 40 минут.
- После формируем котлеты.
- На разогретой сковороде с маслом жарим котлеты с обеих сторон.
Надеемся, вы обязательно выберете для себя вкусный рецепт фарша для бургеров.
Приятного аппетита!
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