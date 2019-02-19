Хотя оценки судей не были позитивными, KHAYAT получил хорошие оценки от зрителей. «Я не пришел сюда послушать Джамалу, Данилко или Филатова. Я пришел услышать мнение зрителей», – поделился певец. Но все равно, к мнению судей лучше прислушиваться, ведь это критика от профессионалов, и именно она может в будущем помочь стать лучше. Евгений Филатов выразил свое мнение по поводу дебютанта Нацотбора на Евровидение-2019 в Instagram. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: Судьи раскритиковали выступление KHAYAT

По словам Евгения Филатова, KHAYAT получил от него низкую оценку – 3 балла потому, что его номер и песня не будут понятны в рамках Евровидения-2019. Но член жюри с достоинством оценил само старание и талант артиста добавив, что ему правда тяжело ставить низкую оценку.

«В прямом эфире я попытался с уважением донести свое опасение в самой песне, не задевая авторское видение и творческий замысел KHAYAT», – заявил Евгений Филатов.

Больше по теме: KHAYAT рассказал, почему решил участвовать в Нацотборе

Но в перспективе строгий судья видит большой потенциал в молодом исполнителе. Пока KHAYAT – дебютант, но в будущем он сможет предложить авторский подход к конкурсному формату песен, получив лучший результат. Напоминаем, что зрители присудили молодому музыканту 6 баллов, что на данный момент для украинского певца самое главное на конкурсе.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ