Подарок на день рождения жены стоит подбирать тщательно, чтобы удивить свою вторую половинку. Если вы еще не успели подготовить праздник любимой — стоит поторопиться. Что же можно преподнести в виде презента на день рождения жене, рассказал ведущий романтического реалити «Холостяк» — Григорий Решетник.

Больше по теме: Что подарить на день рождения мужу: топ-10 идей

Идеи подарков на день рождения могут быть разными, главное — яркая фантазия и искренность. Конечно, лучшим подарком для любимой является то, что соответствует ее вкусам.

Фотосессия

Замечательным подарком на день рождения станет интересная фотосессия. Также это хорошая возможность собрать вместе близких людей и сохранить на снимках счастливые моменты вашей жизни. Профессиональные фотографы помогут воплотить невероятные идеи в реальность, подобрав красивые образы. После фотосессии можно сделать альбом с лучшими кадрами. Такие подарки для женщин особенно приятные, ведь они позволяют погрузиться в волну воспоминаний.

SPA-процедура с шоколадом

Особым подарком на день рождения станет сладкое блаженство — SPA с шоколадом. Приобретите для жены сертификат на эту процедуру и она сможет целых два часа наслаждаться приятным массажем. После шоколадного SPA любимая будет в восторге!

Прогулка на лошадях

Если жена обожает животных, подарите ей на день рождения прогулку на лошадях. Верховая езда — отличный способ провести время на свежем воздухе. Катание на лошадях развивает координацию и укрепляет здоровье. Конечно, ваша жена отправится на прогулку вместе с инструктором, который будет следить за поведением благородных животных.

Больше по теме: Какие подарки нельзя дарить и принимать, рассказала Лариса Гуцану

Именной чехол для телефона





Подарить на день рождения именной чехол — практически беспроигрышный вариант. Все женщины любят красивые, а главное — особые вещи. Такие индивидуальные презенты стоят недорого и точно понравятся любимой.

Косметика





Вы прекрасно знаете предпочтения жены? Тогда хорошей идеей подарка на день рождения станет косметика. Это одновременно и практичный, и приятный презент, который порадует любимую. Если вы не знаете, какую именно косметику нужно выбирать, — покупайте косметические наборы. Обычно в них собраны базовые средства для ухода.

Кошелек





Кошелек — идеальная идея для подарка на день рождения. Это всегда практично и универсально. Именно на оригинальности стоит сделать акцент, чтобы не разочаровать любимую. Всегда дарите кошелек вместе с деньгами. Положите бумажную купюру, чтобы избежать безденежья.

Мастер-класс





Усовершенствовать свое мастерство любимого дела стремится каждая девушка. Если у вашей жены есть особые увлечения, подарите ей мастер-класс. Это могут быть курсы по макияжу или кулинарии.

Парные подарки для влюбленных





Это могут быть недорогие, но особые вещи. Идея таких подарков предусматривает, что у вас с женой будет что-то одинаковое. Подберите футболки, чашки в виде сердец или кулоны, которые навсегда объединять ваши сердца.

Больше по теме: Как выбрать хорошее вино? Сомелье раскрыл секреты для Анны Кушнерук

Нижнее белье





Женщинам важно чувствовать собственную красоту каждый день, чтобы помочь им в этом — подарите комплект красивого белья. Такой презент на день рождения стоит дарить в интимной обстановке.

Полет на воздушном шаре





Ваша любимая любит экстрим? Подарок на день рождения в виде полета на воздушном шаре ей очень понравится! После невероятного полета жена получит почетную грамоту и сертификат аэронавта, которым сможет хвастаться среди подруг. На воздушный шар стоит взять фотоаппарат, чтобы запечатлеть счастливые мгновения.

Ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник всегда знает, что подарить жене на день рождения:

«Главная цель — порадовать и сделать любимой счастливой. А лучше узнать с помощью намеков, чего на самом деле хочет женщина. Мужчинам нужно обращать внимание на скрытые желания и фиксировать намеки вторых половинок».

Григорий рекомендует отходить от банальщины и не даровать мягких игрушек. Ведь каждая девушка хочет быть взрослой и самостоятельной, поэтому следует исключить такие подарки из своего списка.

«В женском гардеробе не бывает много вещей. Поэтому стоит дарить ювелирные украшения, духи, красивые часы, сумки и все, что связано с красотой девушки. И делать презенты не только на день рождения, а спонтанно удивлять любимую», — делится ведущий.

Не забывайте: лучший подарок на день рождения — теплое отношение, нежные слова и ваша опека!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ