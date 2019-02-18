Какую песню оценят лучше всего зрители и судьи станет известно уже совсем скоро. Очевидно, что украинский Национальный отбор на Евровидение-2019 пестрит разноплановыми музыкантами. Поэтому выбор будет не из легких! Какие композиции претендуют на право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе мира? Смотрите и слушайте в материале конкурсные треки. Напоминаем, что финал украинского Нацотбора пройдет уже в эту субботу.

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YUKO – «GALYNA GULIALA»



Brunettes Shoot Blondes – «Houston»



ANNA MARIA – «My Road»



KAZKA – «Apart»



MARUV – «Siren Song»



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Freedom-jazz – «Cupidon»



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