С чем носить юбки мини, миди и ниже колен: фото-примеры

Юбки – это один из главных элементов гардероба, который необходимо иметь каждой женщине. Такой низ может придать образу элегантности, женственности и сексуальности. Но не все знают, с чем сочетать юбки разной длины и фасонов. Читайте в нашем материале, с чем носить мини, миди и юбку ниже колен.

Юбка миди

Юбка миди является одной из универсальных юбок, но с ней нужно быть аккуратными. Данная модель юбок визуально укорачивает тело. Чтобы избавиться от этой проблемы, следует надевать обувь на высоком каблуке.

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К юбкам миди можно подобрать:

топы;

рубашки;

блузки;

футболки;

майки;

кофты.

В данный момент клетчатые и джинсовые рубашки не перестают быть актуальными. Юбка миди светлого тона отлично сочетается с джинсовыми рубашками.

Легкая шифоновая блузка отлично смотрится с юбкой миди. Образ подчеркнет утонченность рук и сделает его нежным. Выбирайте блузки нюдовых тонов, а также с цветочными принтами.

Для того, чтобы показать фигуру и выглядеть элегантно, юбку миди следует носить с укороченным топом.

Да, футболки и майки надевают не только со спортивными штанами. Неброского цвета футболка или шелковая майка на бретельках отлично сочетается с юбкой миди.

Самые интересные и женственные образы получаются с трикотажными кофтами или вязаными свитерами. Утонченная кофта темных цветов и юбка яркого цвета помогут выделиться среди толпы. А женственные вязаные свитера сделают образ домашним и уютным.

Юбки ниже колен

Такую модель юбок женщины предпочитают чаще всего. Юбка ниже колен очень красиво подчеркивает женственность, а также делает образ сексуальным. Данная модель подходит для любого типа фигуры, она может скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть все достоинства. Такие юбки прекрасно смотрятся как на высоких, так и на низких женщинах. Юбку можно сочетать с обувью на высоком каблуке или с классическими лодочками.

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Юбки ниже колен бывают:

прямыми;

пышными;

расклешенными.

Прямые юбки

Прямые юбки подходят для девушек низкого роста, так как визуально юбка делает барышню выше и стройнее. Такие юбки имеют разрез сбоку, что дает свободу движениям. Этот вариант юбок не рекомендуется носить женщинам с пышными формами. Сочетать прямые юбки можно с майками, блузками или легкими кофтами.

П ышные юбки

Такие юбки еще называют «солнцем». Они подходят многим типам фигур, придавая форму песочных часов. Такой фасон можно часто встретить в повседневной жизни, многие используют юбки с геометрическими принтами или яркого цвета в сочетании с однотонным верхом.

Расклешенные юбки

Юбка имеет силуэт колокола, что позволяет скрыть недостатки пышных женщин. Именно такой фасон создает красивую линию бедер и подчеркивает талию. Расклешенные юбки можно носить с легкими шифоновыми блузками или укороченным топом.

Юбка мини

Юбка мини является опасным элементом в гардеробе. Чтобы не выглядеть нелепо, следует серьезно подходить к сочетанию верха с такой моделью юбок. Следует понимать, что для такого фасона нужно обладать красивыми ножками. Данный вид юбок дает возможность экспериментировать в образах как угодно, особенно с колготками или гетрами. Помните, не стоит надевать обувь на высоком каблуке, вместо этого возьмите балетки или кроссовки.

Юбки мини сочетают с:

свитерами;

блузами;

пиджаками;

бомбером.

Свитер

Юбка мини и теплый свитер – это классическое сочетание. Главное, чтобы юбку было видно из-под свитера. Можно надевать как с длинным свитером, заправляя его в юбку, так и с укороченным свитером.

Блузы

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Красивое и нежное сочетание легких и грубых тканей. Такой образ идеально подходит к колготкам однотонного цвета и к ярким аксессуарам.

Пиджак

Самое необычное сочетание, но очень элегантное. Данный образ лучше формировать с юбками темного цвета, а также с пиджаками в тон. Акцент следует сделать на юбке с выделяющимся принтом или на колготах с геометрическими рисунками.

Бомбер

Объёмный вверх и приталенный низ – идеальное сочетание. Тут главное соблюдать баланс и сделать один акцент: либо на объёмный вверх, либо на яркую юбку.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivanna Honcharuk (@ivannahoncharuk) 31 Окт 2018 в 6:06 PDT

Победительница шоу «Холостяк»-8 Иванка предпочитает классический стиль в одежде. Девушка не сильно любит экспериментировать со своими нарядами. Но Иванка часто сочетает карисивые юбки с водолазками и рубашками:

«Люблю носить юбки за колено при сочетании с водолазками или рубашками. Именно белоснежные рубашки мужского кроя — мой выбор. Одев откровенную юбку, это не значит, что будешь выглядеть сексуально. Женственный стиль одежды всегда сделает вас более уверенной в себе».

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