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«Крепостная»: вышел второй трейлер сериала

18.02.2019

«Крепостная» — трогательная история о борьбе за свободу и право на любовь. Уже 25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ зрителей ждет погружение в невероятную эпоху 19 века. В костюмированной мелодраме будет все: интриги, страсти и много тайн. Прямо сейчас смотрите кадры сериала «Крепостная»!

В центре сюжета костюмированной мелодрамы оказалась судьба бедной, но честной и очень доброй, крепостной Катерины Вербицкой. На долю несчастной выпало много испытаний. Ей придется сражаться не только за свободу, но и за любовь. Ведь не догадываясь о происхождении девушки, в Катю влюбляется дворянин Алексей Косач. Чем же закончится история запрещенной любви?

Смотрите новые кадры ожидаемого сериала «Крепостная»:

Video: «Крепостная»: вышел второй трейлер сериала

На телеканале СТБ в феврале состоится премьера сериала Крепостная. Смотрите второй трейлер костюмированной мелодрамы Крепостная

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