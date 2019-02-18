KAZKA: история создания, творчество и все новости о группе

Группа KAZKA будет бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2019. В прошлом году музыканты уже принимали участие в Национальном отборе. Сможет ли KAZKA победить в этот раз? Все решат жюри и телезрители. А чем известно творчество группы KAZKA — узнайте в материале.

KAZKA – музыкальная группа из Киева, который играет в стиле experimental pop с элементами электро-фолка. Все песни группа исполняет на украинском языке. Коллектив создан в 2017 году вокалисткой Александрой Зарицкой и мультиинструменталистом, звукорежиссером Никитой Будашем.

В начале 2018 года к группе присоединился Дмитрий Мазуряк, который играет более чем на тридцати духовых инструментах. Дебютировала группа на радиостанциях с песней «Свята», которая по версии FDR MEDIA вошла в топ-10 самых ротируемых песен в 2017 году, заняв 9 место.

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На эту же песню был снят дебютный клип в красных тонах, который за достаточно короткие сроки набрал почти 4 миллиона просмотров. Именно с песней «Свята» KAZKA приняла участие в кастинге шоу «Х-фактор»-8 и дошла до 5-го прямого эфира.

Группа стала «Лучшим дебютом года» по версии авторитетного музыкального онлайн-журнала «Karabas Live», а также была номинирована на звание «Открытие года» по версии музыкальной премии YUNA.

Музыкантам несколько раз присуждалось звание «Прорыв года», а с песней «Плакала» они получили статуэтку в номинации «Хит года» и отличились в рейтинге самых популярных треков Украины по версии Apple Music.

В 2018 году группа приняла участие в Нацотборе с песней «Дива». По результатам жеребьевки 10 февраля группа выступила в первом полуфинале национального отбора с песней «Дива». «KAZKA» заняла шестое место.

Также вокалистка коллектива в конце 2018 года получила очередное признание, попав в «Top 30 Under 30». Мероприятие состоялось после ежегодной конференции Tiger.

В 2019 «KAZKA» отправится на Нацотбор, чтобы побороться за право представлять Украину на Евровидении-2019.

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