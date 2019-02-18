Имбирное печенье: топ-5 простых рецептов
18.02.2019
Такие лакомства придутся по нраву в семейном кругу. Анна Гуарана поделилась с STB.UA рецептами имбирного печенья, которое можно будет легко приготовить в домашних условиях. И на это вам понадобится всего час-полтора времени! Итак, топ-5 рецептов имбирного печенья!
Классическое имбирное печенье
Ингредиенты:
- мед – 3 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
- имбирь – 2 ч. л.
- корица –- 2 ч. л.
- молотый мускатный орех – щепотка
- кориандр – щепотка
- сода – 1 ч. л.
- масло сливочное – 70 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 1–2 ст.
- сахарная пудра – 180 г
- белок – 1 шт.
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Приготовление:
- В кастрюле необходимо смешать мед, сахар, специи.
- Поставьте на плиту (на медленный огонь), помешивайте и растапливайте до появления пузырьков.
- После закипания добавьте соду, сливочное масло. Размешайте до растворения.
- Затем снимите с огня и дайте жидкости остыть.
- Далее добавьте яйцо и хорошенько перемешайте.
- Добавьте муку и замешивайте тесто.
- Дайте ему отдохнуть около 15 минут.
- Раскатайте тесто и вырежьте фигурки.
- Выложите печенье на противень с пергаментом и выпекайте пряники около 10 минут при температуре 190 градусов.
Приготовление глазури:
- Смешайте сахарную пудру с белком. Важно выбрать для этого глубокую тарелку.
- Взбейте все миксером до мягкой консистенции.
- Вылейте массу в одноразовый полиэтиленовый мешок.
- Разукрасьте пряники.
- Дайте время застыть глазури (час).
Имбирное печенье без масла и сахара
Ингредиенты:
- творог (плотный) – 200 г
- пшеничные отруби (мелкий помол) – 50 г
- яичный белок – 1 шт.
- цельнозерновая мука – 3 ст. л.
- разогретый мед – 1 ст. л.
- молотый имбирь, корица, гвоздика – по 2 ч. л.
- какао-порошок – 1 ч. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль, мускатный орех, кардамон – по щепотке
Приготовление:
- Смешайте миксером в миске творог, белок, подсластитель, специи.
- Вмешайте туда отруби и затем подсыпайте муку, продолжая при этом замешивать смесь.
- Полученное тесто заверните в пищевую пленку и положите в морозилку на 1 час.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм и вырежьте фигурки.
- Выложите все на противень с пергаментом и отправьте в разогретую духовку на 15 минут. Выпекайте при 190 г.
Имбирное печенье со свежим имбирем
Ингредиенты:
- просеянная мука – 2 ст.
- сахар – 1 ст.
- размягченное сливочное масло – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- корень имбиря – 2 шт.
- соцветия гвоздик – 5–6 шт.
- молотая корица – 1 ч. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Приготовление:
- Очистите имбирь и натрите его на мелкой терке.
- Гвоздику и корицу необходимо измельчить в ступке.
- Далее смешайте муку с разрыхлителем, натертым имбирем, гвоздикой, корицей.
- Взбейте масло и сахар, добавьте яйцо. Затем добавьте муку.
- Замесите тесто.
- Раскатайте тесто и вырежьте из него печенье формочками.
- Присыпьте сахаром или же молотым миндалем.
- Смажьте противень маслом и выложите на нем свое творение. Выпекать необходимо полчаса при температуре 180–190 градусов.
Имбирное печенье с шоколадом
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 125 г
- Сахар – 200 г
- Ванилин – 2 г
- Имбирь – 80 г
- Яйца – 4 шт.
- Мука пшеничная – 250 г
- Сода – 1 ч. л.
- Шоколад черный – 400 г
- Изюм – 200 г
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Приготовление:
- Взбейте масло с сахаром до однородной массы.
- Добавьте ванилин и яйца (по одному, каждый раз хорошо взбивая).
- Добавьте имбирь предварительно его измельчив.
- Смешайте просеянную муку с содой и высыпьте в глубокую емкость.
- Натрите шоколад (на крупной терке).
- Вмешайте шоколад и все тщательно перемешайте. Затем добавьте в тесто изюм.
- Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто.
- Вырежьте печенье формочками, затем выложите его на противень (предварительно смажьте его маслом).
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке полчаса.
Имбирное печенье с миндалем
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 250 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- масло сливочное – 200 г
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 1–2 ч. л.
- имбирь (молотый) – 1 ч. л.
- яйца – 2 шт.
- молоко – 1 ст. л.
- масло растительное
- миндаль (измельченный) – 50 г
Приготовление:
- Взбейте яйцо (1 шт.) с сахаром. Добавьте в смесь сливочное масло и взбейте.
- Добавьте в полученную смесь ванилин, миндаль, имбирь.
- Подмешивайте в массу муку с разрыхлителем.
- Замешайте тесто, а затем поместите его в пакет и положите в холодильник на час.
- Раскатайте тесто толщиной 5 мм. Вырежьте печенье.
- Разболтайте желток и 1 столовую ложку молока. Смажьте печенье, чтобы оно было блестящим.
- Выложитете печенье на смазанном маслом противне.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке полчаса.