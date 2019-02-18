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Группа KAZKA: топ-5 лучших песен

18.02.2019

Группу KAZKA считают главным претендентом на победу в Национальном отборе на Евровидение-2019. Музыканты определили для себя одну сверхзадачу: презентацию украинской культуры миру. Для артистов участие в конкурсе это возможность во весь голос заявить об Украине. Желаем удачи KAZKA в реализации их планов, а прямо сейчас давайте насладимся лучшими песнями группы!

KAZKA – «Дива»

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KAZKA – «APART»

KAZKA«Сама»

KAZKA  – «Свята»

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KAZKA  – «Плакала»

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