Группу KAZKA считают главным претендентом на победу в Национальном отборе на Евровидение-2019. Музыканты определили для себя одну сверхзадачу: презентацию украинской культуры миру. Для артистов участие в конкурсе – это возможность во весь голос заявить об Украине. Желаем удачи KAZKA в реализации их планов, а прямо сейчас давайте насладимся лучшими песнями группы!

KAZKA – «Дива»



Больше по теме: KAZKA – «APART»: украинская группа представила песню для Нацотбора

KAZKA – «APART»

KAZKA – «Сама»



KAZKA – «Свята»



Больше по теме: KAZKA на Нацотборе 2019: Делаем шаг к осуществлению великой мечты

KAZKA – «Плакала»



Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ