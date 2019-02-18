PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Freedom-jazz – «Cupidon»: песня для Нацотбора-2019

18.02.2019

Популярный бэнд Freedom-jazz  представил свою конкурсную песню «Cupidon». Музыканты горды своим творением и советуют открыть сердца данной композиции. Прослушать песню для Нацотбора на Евровидение-2019 от Freedom-jazz можно прямо сейчас!

Больше по теме: Freedom-jazz: Готовьтесь к феерии! 

«Мы так счастливы наконец-то поделиться с вами нашим прекрасным творением! «CUPIDON», который мы представим на Нацотборе на Евровидение, выпорхнул в свет на своих белоснежных крыльях с полной обоймой стрел любви! Так что открывайте побыстрее ему свои сердца и ушки!» –делится эмоциями Freedom-jazz.

Больше по теме: Freedom-jazz: 7 интересных фактов об участнике Нацотбора

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить