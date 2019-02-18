16 февраля участники Нацотбора на Евровидение-2019 группа KAZKA выступили во втором полуфинале с песней «Apart». Евгений Филатов заметил в композиции восточные мотивы и отметил, что это очень хорошо для самого Евровидения. На своей странице в Instagram член жюри рассказал больше о том, что думает по поводу выступления группы KAZKA. Подробнее – в материале.

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Во втором полуфинале Нацотбора KAZKA получила от Евгения Филатова 5 баллов, да и зритель оценил фаворитов Национального отбора очень слабо. Сам судья поставил средний балл, основываясь на том, что увидел и услышал, сидя в зале.

Низкая оценка от зрителей, по мнению члена жюри украинского Нацотбора-2019, тоже понятна. Хотя KAZKA и имеет «вирусную» популярность, но у группы остались прежние проблемы. Речь идет о живом выступлении, которое снова не оправдало всех ожиданий. Евгений Филатов считает, что дело скорее всего в волнении на сцене.

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Напоминаем, что несмотря на низкие оценки зрителей и некоторых судей, группа KAZKA прошла в финал. 23 февраля у музыкантов будет шанс показать все, на что они способны. Пожелаем удачи нашим талантливым финалистам, которые выступят уже в эту субботу под номером 5!

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