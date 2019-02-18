Судья украинского Нацотбора на Евровидение-2019 Джамала рассказала, что думает об участниках второго полуфинала и о его результатах в своем Instagram. Джамала рада, что большинство телезрителей проголосовало за FreedomJuzz и подметила, что группе KAZKA будет очень сложно в финале.

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По результатам второго полуфинала, который состоялся 16.02.2018, в финал Нацотбора на Евровидение-2019 прошли Freedom-juzz, Anna Maria и KAZKA. На своей странице в Іnstagram Джамала рассказала о своих впечатлениях после выступлений участников.

« Я рада, що більшість глядачів Нацвідбору проголосували за гурт, який існує вже давно, Freedom-jazz. Їх артистизм та професіоналізм побачили всі! Це був дуже крутий виступ! І ви це відчули. ANNA MARIA – ще одні круті виконавиці, дуже класно заспівали. На мою думку, їхня пісня занадто передбачувана. Хоча, можливо, для конкурсу це і непогано. ⠀ KAZKA. Я зазначила, що Саша дійсно виросла як співачка за цей рік. Пісня та номер зроблені доволі цікаво, але все ж залишилися запитання до її співу наживо! Думаю, у фіналі їм буде набагато складніше, адже на них чекає неабияка конкуренція від Freedom-jazz, MARUVl, Brunettes Shoot Blondes, YUKOUA …»

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Также, Джамала отметила необычный тембр и манеры KHAYAT и пожелала ему еще больше уверенности в своем вокале и продолжать писать песни. Неизменным осталось мнение певицы о Laud. Он остается для Джамалы поп-соул-исполнителем, который продолжает искать свою песню. Свой пост исполнительница подытожила общим восторгом от Нацотбора и пополнением копилки украинской музыки новыми песнями.

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