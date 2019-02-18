Они всегда яркие, зажигательные, влюбляют с первого взгляда и с первой услышанной ноты. Напоминаем, что ANNA MARIA прошла в финал Национального отбора с песней «My Road». Дуэт исполняет музыку в стиле поп, инди, поп-рок и фанк. Прямо сейчас слушайте самые лучшие композиции финалиста Нацотбора на Евровидение-2019.

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ANNA MARIA – «Долонями»

ANNA MARIA – «Знаєш ти»

ANNA MARIA – «Чому»



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ANNA MARIA – «Ми сховаємось»

ANNA MARIA – «Целовать другого»

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