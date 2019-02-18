Даша Трегубова стала ведущей украинского «Оскара»

Даша Трегубова, актриса сериала «Загадка для Анны», стала ведущей церемонии награждения Национальной кинопремии «Золота дзиґа». Талантливая артистка поделилась новостью в социальной сети. Подробности — в материале.

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Актриса и телеведущая Даша Трегубова уже подбирает платье на церемонию награждения Национальной кинопремии «Золота дзиґа»:

«Стать ведущей Национальной кинопремии «Золота дзиґа», нашего украинского Оскара, для меня огромная честь и радость. Смотрю лонг-лист и готовлю роскошное платье».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Tregubova (@dasha.tregubova) 18 Фев 2019 в 3:06 PST

Украинская киноакадемия будет определять лучших людей в киноискусстве уже 20 апреля.

Напомним, Даша Трегубова сыграла следователя в детективе «Загадка для Анны», который выходит каждую пятницу в 20:00 на телеканале СТБ. Актриса заявила, что ее персонаж кардинально отличается от всего, что она играла ранее. В сериале Даша расследует убийства, помогает другим людям и находит преступников. Несмотря на свой успех в профессии, героиня не может найти настоящую любовь.

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