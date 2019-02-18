Участники Нацотбора на Евровидение-2019 представили свою конкурсную песню и видеоклип на нее. Инди-группа из Кривого Рога Brunettes Shoot Blondes создала арт-объект – гибридный рояль, в который встроены другие музыкальные инструменты. В новом видео на песню «Houston» прозвучит вживую целый оркестр внутри одного корпуса. Именно с этой композицией группа приняла участие в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение-2019.

Больше по теме: Кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение-2019 от 09.02.2019

Группа оживила сломанное винтажное пианино, превратив его в гибридный рояль с 20 инструментами. Музыкантам пришла в голову идея создать настоящий аналоговый аппарат, который мог бы играть на разных инструментах при нажатии на белые и черные клавиши. Таким образом играет встроенная маримба, бубен, цимбалы и даже кастаньеты, встроенные внутри него. Существуют также специальные механические устройства, которые позволяют играть на виолончели, скрипке и органе.

Больше по теме: Евровидение-2019: Украина выступит в первом полуфинале конкурса



«Главная идея была в том, чтобы вся механика между инструментами работала без электричества. Одной из самых сложных задач была интеграция небольшого органа. Забавно, но нам пришлось в конце концов еще и учиться на этом всем играть», – говорит Андрей Ковалев, вокалист и гитарист Brunettes Shoot Blondes.

Brunettes Shoot Blondes известны благодаря уникальным идеям к видео, которые они самостоятельно снимают. Впервые широкое внимание группа получила после релиза вирусного клипа «Knock Knock», который собрал более 100 млн в интернете и получил награду за лучшую концепцию на Berlin Music Video Awards.

Больше по теме: Евровидение-2019: Франция выбрала представителя на песенный конкурс

Релизом нового сингла и лайв-видео музыканты хотят привлечь внимание любителей музыки, дизайна и искусства.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ