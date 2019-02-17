Руслана Писанка сыграет эпизодическую роль в сериале «Крепостная». Украинская актриса примерит на себя невероятный образ персонажа из викторианской эпохи. Уже весной зрители окунутся в волшебный мир 19 века. А кого сыграет Руслана Писанка? Узнайте в материале.

Больше по теме: Актер «Крепостной» Тарас Цымбалюк хочет сыграть супергероя

Костюмированная драма «Крепостная» может похвастаться звездным составом. Так, в картине сыграла одна из лучших актрис украинского театра и кино — Руслана Писанка. Участница «Зважені та щасливі»-8 перевоплотится в свою коллегу — актрису Нежинского театра Алевтину Прохоровну Канатоходову.

Чтобы полностью вжиться в образ своего персонажа, Руслана Писанка специально поехала в Житомир. Именно в Житомирской областной филармонии им. Святослава Рихтера создатели сериала отсняли сцены Нежинского театра. Эта локация передавала настроение и дух 19 века.

Больше по теме: Актриса «Крепостной» Наталка Денисенко мечтает сыграть злодейку

Напомним, совсем скоро состоится премьера масштабной картины «Крепостная». Вы узнаете трогательную и интригующую историю крепостной Катерины, которую воспитали в доме богатых помещиков Червинских. Вопреки воле своего господина она влюбляется. С тех пор беззащитная девушка будет бороться за собственное счастье в жестоком мире.

Профессиональная игра любимых актеров, роскошные наряды и живописные локации — все это вы увидите в скором времени на телеканале СТБ.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ