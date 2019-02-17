Гороскоп на 18 февраля 2019 года расскажет, как вам лучше начать рабочую неделю. А если вас интересует, как будет складываться ситуация с деньгами, то читайте финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Яны Пасынковой. Читайте в материале подробнее.

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Овен

На работе у вас могут пропадать силы. Совсем нет желания работать. Еще и в коллективе кто-то распускает о вас слухи…

Телец

Сегодня у Тульцов могут быть трудности со здоровьем, проходите лечение или запишитесь к врачу.

Близнецы

В этот день звезды вещают вам продвижение в карьере, если вы возьмете все в свои руки и покажете прогресс.

Рак

Сегодня у вас намечается встреча с партнерами, с которыми можно заключить выгодный контракт или организовать хорошее сотрудничество.

Лев

Сегодня у Львов могут возникнуть трудности из-за детей. У ребенка возможно проблемы со сверстниками или ему не хватает вашего внимания.

Дева

По работе можете поменять приоритеты или вам дадут новое помещение.

Весы

Почистите сегодня ваш телефон и другие источники, где можно найти о вас скрытую информацию. Может произойти утечка, которая вас точно не порадует.

Скорпион

Скорпионов сегодня ожидает большое количество звонков. Но не переживайте, все они дадут свои плоды.

Стрелец

Сегодня вы можете не узнавать себя. Как в поведении, так и во внешности у вас перемены, к котороым нужно привыкнуть.

Козерог

Благоприятный период в обучении. Если вы собираетесь сдавать сегодня экзамены, то все пройдет отлично.

Водолей

Сегодня Водолеи придумают новую идею для заработка. Не стоит тянуть кота за хвост, дерзайте!

Рыбы

С начальством сегодня может состояться неприятный разговор, обещания будут не сдержаны.

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